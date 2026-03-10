Ruba in un' azienda e scappa in bicicletta | ladro catturato

A Spoleto, una persona di 45 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver rubato in un’azienda e aver causato disordini nel commissariato e nell’auto di servizio. L’uomo, cittadino italiano, è stato fermato dopo aver tentato di scappare in bicicletta. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Ruba in un'azienda e poi semina il caos in commissariato e nell'auto di servizio. È successo a Spoleto dove la polizia ha arrestato un 45enne, cittadino italiano, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è cominciato con la telefonata al 112, il numero unico per le emergenze, da parte di un istituto di vigilanza. Le telecamere di un'azienda di Spoleto immortalano una persona incappucciata all'interno dell'impresa e l'addetto alla sicurezza chiama la polizia. Gli agenti corrono sul posto e incrociano un uomo in bicicletta che cerca di fuggire. Non andrà lontano: bloccato, perquisito e trovato con 83 euro in monete.

