Tentata truffa al Comune di Napoli | denunciato imprenditore per falsificazione di ricevute di pagamento

Un imprenditore è stato denunciato per aver tentato di truffare il Comune di Napoli presentando ricevute di pagamento falsificate. L'indagine, condotta dal personale incaricato di controllare gli illeciti amministrativi, ha portato all'identificazione di documenti contraffatti utilizzati dall'imprenditore nel tentativo di ottenere benefici illeciti. L'operazione rientra in un più ampio quadro di controlli volti a contrastare frodi e irregolarità amministrative.

Tempo di lettura: 3 minuti Nell’ambito delle attività di controllo e contrasto agli illeciti amministrativi e alle frodi documentali, il personale del N.I.S.A. – Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative – della Polizia Giudiziaria del Servizio Sanzioni Amministrative ha deferito all’Autorità Giudiziaria il rappresentante legale di una società, ritenuto responsabile di aver prodotto documentazione falsa per evitare il pagamento di una sanzione al Codice della Strada. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’indagato è accusato di aver violato diversi articoli del Codice Penale: Falsità materiale commessa da privato (Art. 482 c.p.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentata truffa al Comune di Napoli: denunciato imprenditore per falsificazione di ricevute di pagamento Notizie correlate Leggi anche: Tentata truffa al Comune: denunciato imprenditore per falsificazione di ricevute di pagamento per non pagare una multa Sms truffa sul pagamento della Tari, il Comune di Napoli allerta i cittadini: "Fate attenzione"Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli Città Danzante, mercoledì in piazza del Plebiscito la seconda edizione dedicata a Napoli Capitale Europea dello Sport; Artena: L'anziana non crede al finto carabiniere, chiama quelli veri e fa arrestare il giovane truffatore; Prova la truffa del finto carabiniere ma arrivano quelli veri e lo denunciano; Artena, sventa la truffa del finto carabiniere chiamando il 112, presi due giovani. Tentata truffa al Comune: denunciato imprenditore per falsificazione di ricevute di pagamento per non pagare una multaIl personale del N.I.S.A. - Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative - della Polizia Giudiziaria del Servizio Sanzioni Amministrative ha deferito all’Autorità Giudiziaria il rappresentante legale ... napolitoday.it Truffa SMS sulla TARI a Napoli: il Comune avvisa i cittadiniMessaggi ingannevoli invitano a chiamare numeri a pagamento segnalando false irregolarità sulla tassa rifiuti TARI. Il Comune avvisa ... 2anews.it Campi Flegrei. . NAPOLI, ACCORDO TRA FEDERICO II E COMUNE, NASCE UNA RETE INTEGRATA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - facebook.com facebook