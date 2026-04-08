Sms truffa sul pagamento della Tari il Comune di Napoli allerta i cittadini | Fate attenzione

Il Comune di Napoli ha diffuso un avviso ai cittadini riguardo a messaggi di testo ingannevoli che circolano in questi giorni. Questi sms falsi segnalano irregolarità inesistenti nella tassa sui rifiuti e invitano a chiamare un numero telefonico a pagamento. L'amministrazione invita a prestare attenzione e a non rispondere a questi messaggi fraudolenti, che cercano di ingannare gli utenti per ottenere denaro o dati personali.

Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a contattare un numero telefonico a pagamento. “Si tratta di un tentativo di phishing per rubare dati personali o addebitare costi elevati. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Truffa Tari, SMS sul mancato pagamento della tassa: come riconoscere il messaggio Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari. Temi più discussi: Finto sms dalla banca per truffa, 52enne raggirata per 8mila euro; Truffa da 27 mila euro con finto sms e telefonata ‘bancaria’: svuotato il conto di un 30enne; Presenzano. Non farti ingannare: la prevenzione è la tua migliore difesa. Giovedì 16 aprile il corso gratuito sulla sicurezza digitale; Truffe ad anziani e frodi informatiche i carabinieri al lavoro. Comune di Napoli, attenzione a sms ingannevoli, è truffa sulla TariIl Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a contattare un numero telefonico a pagamento. (ANSA) ... ansa.it Sms truffa sul pagamento della Tari, il Comune di Napoli allerta i cittadini: Fate attenzioneL'ente di Palazzo San Giacomo informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a contattare un numero telefonico a pagament ... napolitoday.it (Anna Paola Merone) La denuncia al Comune di Napoli è stata sottoscritta da quarantanove residenti di Chiaia. Un atto d’accusa durissimo con il quale si punta — formalmente — il dito contro l’Amministrazione che poco o nulla avrebbe fatto per gestire la - facebook.com facebook - Presenta la domanda all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 dell'8 aprile 2026 Leggi comune.napoli.it/novita/ser x.com