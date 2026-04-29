Tentata truffa al Comune | denunciato imprenditore per falsificazione di ricevute di pagamento per non pagare una multa

Un imprenditore è stato denunciato per aver prodotto ricevute di pagamento contraffatte con l’obiettivo di evitare il pagamento di una multa al Comune. L’indagine è stata condotta dal N.I.S.A., il reparto della Polizia Giudiziaria incaricato delle sanzioni amministrative, che ha scoperto le falsificazioni nelle documentazioni presentate dall’imprenditore. La vicenda riguarda una presunta tentata truffa attraverso l’uso di documenti falsi, portando all’intervento delle autorità giudiziarie.