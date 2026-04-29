Tentata truffa al Comune | denunciato imprenditore per falsificazione di ricevute di pagamento per non pagare una multa
Un imprenditore è stato denunciato per aver prodotto ricevute di pagamento contraffatte con l’obiettivo di evitare il pagamento di una multa al Comune. L’indagine è stata condotta dal N.I.S.A., il reparto della Polizia Giudiziaria incaricato delle sanzioni amministrative, che ha scoperto le falsificazioni nelle documentazioni presentate dall’imprenditore. La vicenda riguarda una presunta tentata truffa attraverso l’uso di documenti falsi, portando all’intervento delle autorità giudiziarie.
Il personale del N.I.S.A. - Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative - della Polizia Giudiziaria del Servizio Sanzioni Amministrative ha deferito all’Autorità Giudiziaria il rappresentante legale di una società, ritenuto responsabile di aver prodotto documentazione falsa per evitare il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Taranto: subisce tentata truffa, per far arrivare i poliziotti simula di avere commesso un femminicidio Denunciato 54enne
Scoperti 120 metri cubi di rifiuti speciali a Ceccano, imprenditore nei guai: maxi multa, quanto deve pagareA Ceccano, comune in provincia di Frosinone, un imprenditore è stato denunciato per abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, dopo...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Il finto messaggio di Atm che in realtà è una truffa: Non cliccate se ricevete un sms come questo; Artena: L'anziana non crede al finto carabiniere, chiama quelli veri e fa arrestare il giovane truffatore; Altra tentata truffa con la tecnica del finto carabiniere: due arresti; Milano, sono il comandante dei carabinieri di via Moscova: la truffa al telefono ad un'anziana si trasforma in trappola: arrestato 36enne.
Tentata truffa al Comune: denunciato imprenditore per falsificazione di ricevute di pagamento per non pagare una multaIl personale del N.I.S.A. - Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative - della Polizia Giudiziaria del Servizio Sanzioni Amministrative ha deferito all’Autorità Giudiziaria il rappresentante legale ... napolitoday.it
Barcellona, tentativi di truffa tramite SMS: le raccomandazioni del ComuneIl Comune di Barcellona Pozzo di Gotto avvisa la cittadinanza rispetto ad una campagna di tentate truffe tramite SMS: le raccomandazioni. 24live.it
Tentata truffa ai danni di un’anziana: sventato il raggiro del finto carabiniere ***Si richiama l’attenzione dei cittadini, in particolare delle persone anziane, a non consentire l’accesso in casa a sconosciuti né a consegnare denaro o oggetti preziosi a persone n - facebook.com facebook
Nicosia, tentata truffa ai danni di un’anziana: deferito un uomo x.com