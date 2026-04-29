Un uomo di Taranto ha chiamato il 112 confessando di aver commesso un femminicidio e di essere in fuga verso Bari. La telefonata ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Poco dopo, gli agenti hanno rintracciato l’uomo, che aveva simulato il crimine per cercare di far arrivare i poliziotti a casa sua. Nei suoi confronti è stata presentata una denuncia.

Alla polizia, al numero di emergenza 112, è arrivata una telefonata. Un uomo di Taranto, al telefono, ha confessato di avere commesso un femminicidio, di avere ucciso cioè la compagna, e di essere in fuga verso Bari. Quando gli agenti sono arrivati nella casa della coppia hanno trovato sia l’uomo sia la compagna, perfettamente in salute. Gli agenti si sono fatti spiegare dall’uomo l’assurda simulazione di un reato gravissimo e l’uomo ha riferito di avere subìto una truffa e di avere così inventato un’autoaccusa così grave per assicurarsi un intervento immediato dei poliziotti. I quali, altrettanto immediatamente, hanno denunciato il 54enne. L'articolo Taranto: subisce tentata truffa, per far arrivare i poliziotti simula di avere commesso un femminicidio Denunciato 54enne proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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