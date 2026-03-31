A Ceccano un imprenditore è stato denunciato per aver abbandonato 120 metri cubi di rifiuti edili, provocando potenziali rischi ambientali. Le autorità hanno applicato una sanzione amministrativa di 6.500 euro. L’operazione ha portato al sequestro dei materiali e all’avvio di un procedimento legale nei confronti del soggetto coinvolto.

A Ceccano, comune in provincia di Frosinone, un imprenditore è stato denunciato per abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, dopo che i Carabinieri Forestali hanno rinvenuto 120 metri cubi di materiali edili abbandonati su un terreno. L’intervento è stato effettuato dopo un’attenta attività investigativa che ha permesso di individuare il responsabile, titolare di un’impresa di costruzioni, denunciato all’Autorità Giudiziaria. Rinvenimento dei rifiuti e indagini dei Carabinieri Forestali Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Ceccano hanno individuato, in un terreno situato nell’agro comunale, una vasta quantità di rifiuti abbandonati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scoperti 120 metri cubi di rifiuti speciali a Ceccano, imprenditore nei guai: maxi multa, quanto deve pagare

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