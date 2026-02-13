Svaligia l’appartamento poi con il bottino tenta la fortuna al gratta e vinci | arrestato a Ostia

Giovanni Russo, 34 anni, è stato arrestato ieri ad Ostia dopo aver svaligiato un appartamento nel quartiere Lido, portando via soldi, carte di credito e altri oggetti di valore. La sua fuga si è fermata quando ha tentato di usare i soldi rubati comprando gratta e vinci e facendo acquisti in una tabaccheria, ma è stato riconosciuto e fermato dai carabinieri che avevano già messo sotto controllo la zona.

Ostia, 13 febbraio 2026 – Ha prima svaligiato un appartamento, saccheggiando denaro, carte di credito ed altri effetti personali, poi ha pensato di moltiplicare il bottino tentando la fortuna tra gratta e vinci e di fare acquisti in tabaccheria, ma il suo piano è durato poco. L'uomo, un trentaseienne originario della Bielorussia, è stato arrestato dalla polizia di Stato ed è ora accusato di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito. È accaduto nel centro di Ostia. È stata la stessa proprietaria a sorprenderlo sulla via di fuga, intercettandolo nel giardino condominiale a bordo del monopattino del marito.