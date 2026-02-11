Fugge all’alt della polizia locale e tenta di investire un agente

Un uomo di 36 anni di Reggio Calabria ha tentato di investire un agente della polizia locale durante un controllo stradale nella zona nord della città. L’uomo ha evitato l’alt ed è scappato, rischiando di investire l’agente. La polizia l’ha inseguito e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Un uomo di 36 anni, residente a Reggio Calabria, è stato denunciato a piede per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, dopo aver tentato di investire un agente della polizia locale durante un posto di controllo stradale nella zona nord della città. L’episodio è avvenuto ieri, 11 febbraio 2026, e ha visto coinvolto personale del comando Macheda-Marino, coordinato dal comandante Salvatore Zucco. L’agente, soccorso dai colleghi, ha riportato lesioni con una prognosi di sette giorni. La tensione è salita intorno alle ore 11:45, quando l’uomo a bordo di un motociclo ha forzato un posto di controllo istituto dalla polizia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo di 36 anni ha messo in fuga un'auto della polizia locale di Reggio Calabria, forzando un posto di blocco e poi tentando di investire un agente.

A Forte dei Marmi, un uomo di 56 anni è stato arrestato per aver danneggiato un'auto, tentato di investire un uomo e successivamente fuggito dalla polizia.

