Fugge all’alt della polizia locale e tenta di investire un agente
Un uomo di 36 anni di Reggio Calabria ha tentato di investire un agente della polizia locale durante un controllo stradale nella zona nord della città. L’uomo ha evitato l’alt ed è scappato, rischiando di investire l’agente. La polizia l’ha inseguito e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
Un uomo di 36 anni, residente a Reggio Calabria, è stato denunciato a piede per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, dopo aver tentato di investire un agente della polizia locale durante un posto di controllo stradale nella zona nord della città. L’episodio è avvenuto ieri, 11 febbraio 2026, e ha visto coinvolto personale del comando Macheda-Marino, coordinato dal comandante Salvatore Zucco. L’agente, soccorso dai colleghi, ha riportato lesioni con una prognosi di sette giorni. La tensione è salita intorno alle ore 11:45, quando l’uomo a bordo di un motociclo ha forzato un posto di controllo istituto dalla polizia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Reggio Calabria Polizia
Fugge all'alt della polizia locale e tenta di investire un agente: denunciato 36enne
Un uomo di 36 anni ha messo in fuga un'auto della polizia locale di Reggio Calabria, forzando un posto di blocco e poi tentando di investire un agente.
Danneggia auto, tenta di investire un uomo e fugge alla polizia: arrestato
A Forte dei Marmi, un uomo di 56 anni è stato arrestato per aver danneggiato un’auto, tentato di investire un uomo e successivamente fuggito dalla polizia.
San Genesio, guida un furgone rubato tenta di investire un poliziotto: denunciato
Ultime notizie su Reggio Calabria Polizia
Argomenti discussi: Dorgali, fugge all’alt perché in ritardo dalla fidanzata: notte di controlli tra alcol e degrado urbano; Fugge all’alt, inseguito e fermato dalla Locale di San Giorgio: l’auto era già sotto sequestro; Fugge all'alt della polizia e semina il panico in città (con un'auto non assicurata): denunciato un 30enne; Fugge all'alt dei carabinieri sulla strada statale 417: arrestato 29enne catanese dopo inseguimento.
Fugge all’alt della Polizia locale: fermato a Cuneo, scattano denuncia, sospensione della patente e confisca dell’autoNella mattinata di oggi l’intervento di una pattuglia del Pronto intervento. Applicate le nuove disposizioni del Decreto Sicurezza in materia di sicurezza stradale ... targatocn.it
Non si ferma all’alt e fugge, col nuovo decreto Sicurezza rischia la condanna penaleL’automobilista è stato denunciato, nella mattinata, dopo aver forzato un controllo della Polizia Locale a Cuneo: per lui patente sospesa e vettura confiscata ... cuneodice.it
Auto sfonda i parapedonali tra il parcheggio Dapporto e il lungomare Calvino e fugge: rintracciata dalla Polizia Locale L’incidente sarebbe avvenuto nella notte. Decisivi i frammenti di carrozzeria sull’asfalto per individuare il veicolo responsabile - facebook.com facebook
In contromano in tangenziale per scappare dalla polizia, pirata nei guai x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.