Fugge all' alt della polizia locale e tenta di investire un agente | denunciato 36enne

Da reggiotoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 36 anni ha messo in fuga un'auto della polizia locale di Reggio Calabria, forzando un posto di blocco e poi tentando di investire un agente. Gli agenti hanno inseguito l’auto e alla fine sono riusciti a bloccarlo. Il 36enne è stato denunciato per resistenza e tentato investimento.

Forza un posto di blocco, fugge all'alt e tenta di investire un agente della polizia locale di Reggio Calabria. È quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri, intorno alle ore 11,45, nella zona Nord della città.I fattiUn uomo a bordo di un motociclo, fanno sapere dal comando Macheda-Marino, ha.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Reggio Calabria polizia

Danneggia auto, tenta di investire un uomo e fugge alla polizia: arrestato

A Forte dei Marmi, un uomo di 56 anni è stato arrestato per aver danneggiato un’auto, tentato di investire un uomo e successivamente fuggito dalla polizia.

Acireale, controlli al Carnevale: minorenne fugge all’alt e viene fermato dalla Polizia Locale

Durante i festeggiamenti di domenica ad Acireale, la Polizia Locale ha fermato un minorenne che stava cercando di scappare all’alt.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Reggio Calabria polizia

Argomenti discussi: Dorgali, fugge all’alt perché in ritardo dalla fidanzata: notte di controlli tra alcol e degrado urbano; Fugge all’alt, inseguito e fermato dalla Locale di San Giorgio: l’auto era già sotto sequestro; Fugge all'alt della polizia e semina il panico in città (con un'auto non assicurata): denunciato un 30enne; Fugge all'alt dei carabinieri sulla strada statale 417: arrestato 29enne catanese dopo inseguimento.

Fugge all’alt della Polizia locale: fermato a Cuneo, scattano denuncia, sospensione della patente e confisca dell’autoNella mattinata di oggi l’intervento di una pattuglia del Pronto intervento. Applicate le nuove disposizioni del Decreto Sicurezza in materia di sicurezza stradale ... targatocn.it

fugge all alt dellaNon si ferma all’alt e fugge, col nuovo decreto Sicurezza rischia la condanna penaleL’automobilista è stato denunciato, nella mattinata, dopo aver forzato un controllo della Polizia Locale a Cuneo: per lui patente sospesa e vettura confiscata ... cuneodice.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.