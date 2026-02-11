Fugge all' alt della polizia locale e tenta di investire un agente | denunciato 36enne

Un uomo di 36 anni ha messo in fuga un'auto della polizia locale di Reggio Calabria, forzando un posto di blocco e poi tentando di investire un agente. Gli agenti hanno inseguito l’auto e alla fine sono riusciti a bloccarlo. Il 36enne è stato denunciato per resistenza e tentato investimento.

Forza un posto di blocco, fugge all'alt e tenta di investire un agente della polizia locale di Reggio Calabria. È quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri, intorno alle ore 11,45, nella zona Nord della città.I fattiUn uomo a bordo di un motociclo, fanno sapere dal comando Macheda-Marino, ha.

