In Medio Oriente si registra un aumento di tensioni tra le forze statunitensi e l’Iran, con il Pentagono che prepara operazioni militari rapide. Il Centcom ha annunciato piani per condurre attacchi mirati contro obiettivi iraniani, a seguito di un blocco navale statunitense nelle acque della regione. La situazione si sviluppa in un clima di crescente incertezza e confronto tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere Il Centcom pianifica attacchi rapidi contro l'Iran dopo il blocco navale statunitense.. L'operazione militare Epic Fury ha generato costi per gli Stati Uniti di 25 miliardi.. Il Pentagono ha dichiarato che l’operazione militare Epic Fury ha generato costi per gli Stati Uniti pari a 25 miliardi di dollari, mentre il Centcom pianifica una serie di attacchi rapidi e intensi contro l’Iran per sbloccare le trattative diplomatiche. La tensione nel Medio Oriente raggiunge un punto di non ritorno. Donald Trump ha lanciato nuovi attacchi verbali contro Teheran attraverso i social media, sostenendo che il regime iraniano debba cambiare atteggiamento e sottolineando la sua incapacità di concludere un accordo che escluda lo sviluppo nucleare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensione in Medio Oriente: il piano USA per colpire l’Iran

Gli Stati Uniti stanno per attaccare l’Iran

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