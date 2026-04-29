Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Madrid dopo aver vinto il match contro Rafael Jodar, 19 anni, con i punteggi di 6-2 7-6(0). Jodar, considerato un talento emergente del tennis spagnolo e molto seguito nel suo paese, ha cercato di mettere in difficoltà il tennista italiano, ma ha ottenuto solo alcuni punti, senza riuscire a spuntarla nel secondo set.

AGI - Jannik Sinner raggiunge la semifinale del Masters 1000 di Madrid battendo in due set 6-2 7-6(0) il 19enne Rafael Jodar, idolo di casa e astro nascente del tennis spagnolo. C’era grande attesa per la sfida ‘generazionale’ (anche se l’espressione forse è un po’ eccessiva visto che la differenza di età è di appena 5 anni) tra il baby spagnolo, protagonista di un’ascesa incredibile e unica nella storia del tennis – è passato dal numero 687 del mondo un anno fa a top 40 (attualmente 42°) – e il n.1 del mondo lanciatissimo verso il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Nel primo set lo spagnolo, entrato con wild card, ha tirato fuori tutte le caratteristiche dimostrate nei primi match in cui ha eliminato De Jong, il n.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner in semifinale a Madrid, Jodar picchia ma non punge

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