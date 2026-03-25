Al Challenger di Napoli tifo da stadio di chi è lì non solo per il tennis Guerrieri | Ero avvisato

Al torneo Challenger di Napoli, il pubblico ha fatto da cornice a un finale di partita molto acceso tra Andrea Guerrieri e Stefano Travaglia. La gara di primo turno si è conclusa in un'atmosfera calda e rumorosa, con i tifosi presenti che hanno reagito con entusiasmo alle fasi decisive dell'incontro. Guerrieri ha commentato di essere stato preparato a un clima di grande entusiasmo.

Il finale del match di primo turno del torneo Challenger di Napoli tra Andrea Guerrieri e Stefano Travaglia si è giocato in una bolgia. L'ombra delle scommesse nel tennis, i precedenti sempre a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’unica fotografa che ha immortalato la caduta di Lindsey Vonn: “Ero lì per il panorama. Scioccante”Lo scatto di Martin ha fatto il giro del mondo perché è l'unico che riprende Vonn nel momento esatto della sua caduta a Cortina: non era insieme agli... Leggi anche: Chi è il l’uomo allontanato da Spalletti al triplice fischio di Juventus-Napoli: “Stai calmo!” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Al Challenger di Napoli tifo da stadio... Temi più discussi: Napoli apre la stagione dei Challenger: conferme, ritorni e novità; Napoli Tennis Cup 2026, sorteggiato il tabellone: Altmaier testa di serie numero 1; Guerri Napoli Tennis Cup, via agli incontri del tabellone. Il 24 in campo Wawrinka e Altmaier, exploit di Tammaro; Guerri Napoli Tennis Cup: ecco la data del sorteggio del tabellone principale. Al Challenger di Napoli tifo da stadio di chi è lì non solo per il tennis, Guerrieri: Ero avvisatoIl finale del match di primo turno del torneo Challenger di Napoli tra Andrea Guerrieri e Stefano Travaglia si è giocato in una bolgia. L’ombra delle scommesse nel tennis, i precedenti sempre a Napoli ... fanpage.it Challenger di Napoli, Cinà: Spero di giocare il Masters 1000 di Madrid, sogno la wild card a RomaFederico Cinà vince al primo turno contro Piraino. Le parole sul match, la crescita fisica e i sogni: Madrid e gli Internazionali di Roma ... spaziotennis.com DOMINIO AZZURRO A NAPOLI! Il Challenger 125k partenopeo parla tricolore con ben 9 tennisti azzurri qualificati agli ottavi di finale, nello specifico: Andrea Pellegrino Enrico Dalla Valle Federico Cinà Carlo Caniato Andrea Guerrieri Lorenzo Giustino - facebook.com facebook Carlo Alberto Caniato, impegnato al Challenger di Napoli, ci ha raccontato cosa è successo a Fujairah, negli Emirati Arabi "È iniziato tutto mentre eravamo lì (le tensioni in Medio Oriente, ndr.). L'ATP ci è venuta incontro e ci ha organizzato un volo di rientro c x.com