A Madrid, il match tra Jodar e Fonseca si è concluso oltre l'una di notte alla Caja Magica, creando disagi negli orari delle partite. Durante l’evento, Jannik Sinner ha espresso preoccupazione riguardo ai possibili effetti sul riposo e sulla preparazione degli atleti coinvolti. La questione degli orari tardi ha attirato l’attenzione di molti, sollevando dubbi sulla gestione degli incontri nel torneo.

? Cosa sapere A Madrid il match Jodar-Fonseca si conclude oltre l'una di notte alla Caja Magica.. Jannik Sinner segnala rischi per il riposo fisico e la preparazione atletica degli atleti.. A Madrid, il match tra Jodar e Fonseca si è concluso oltre l’una di notte nonostante l’inizio del confronto fosse avvenuto prima delle 23:00, riaprendo la questione della gestione degli orari nei tornei ATP e WTA. La conclusione tardiva dell’incontro alla Caja Magica ha riportato al centro del dibattito le criticità legate ai ritmi dei giocatori, con Jannik Sinner che ha espresso preoccupazione per l’impatto sulla preparazione fisica e sul riposo necessario tra una partita e l’altra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, il caos degli orari a Madrid: Sinner alza il polverone

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