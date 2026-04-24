Tennis Alcaraz alza bandiera bianca | niente Roma e Roland Garros Sinner prende il volo

Carlos Alcaraz ha comunicato sui social di non partecipare agli Internazionali d’Italia di Roma e al Roland Garros. La decisione riguarda esclusivamente la sua presenza in questi tornei, senza ulteriori dettagli sulle ragioni. Nel frattempo, il tennista italiano Sinner si prepara a partecipare alle competizioni in programma, puntando a migliorare i risultati recenti. Nessun altro aggiornamento ufficiale è stato diffuso riguardo agli altri impegni del giocatore spagnolo.

Carlos Alcaraz salterà gli Internazionali d’Italia di Roma e, soprattutto, il Roland Garros. Il tennista spagnolo ha annunciato la decisione attraverso i suoi canali social. “Dopo i risultati degli esami di oggi, abbiamo deciso di essere prudenti. È un momento duro per me, ma sono sicuro che torneremo più forti”, ha scritto. La decisione dopo gli esami La scelta di fermarsi è arrivata in seguito agli accertamenti medici, che hanno spinto il giocatore e il suo staff a non correre rischi, rinunciando così a due degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra battuta. Sinner spicca il volo In virtù del forfait dello spagnolo, Jannik Sinner avrà un'occasione ghiottissima di incrementare il suo vantaggio in classifica perché Alcaraz perderà molti punti essendo reduce dal successo sulla terra rossa di Roma e Parigi.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Carlos Alcaraz salta il Roland Garros, il campione spagnolo di tennis lo ha annunciato con un messaggio condiviso sui social: "Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare è essere cauti e non partecipare a Roma o a facebook