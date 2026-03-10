Debate | studenti del Volta vincono la finale regionale

Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Alessandro Volta hanno vinto la finale regionale di dibattito, superando le altre scuole partecipanti. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, con gli studenti che hanno presentato argomentazioni su temi assegnati davanti a una giuria di esperti. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’istituto e i suoi giovani partecipanti.

L'Istituto d'Istruzione Superiore Alessandro Volta ha ottenuto un risultato di rilievo nel recente concorso regionale di dibattito, portando i propri studenti sui gradini più alti della competizione intellettuale. La squadra formatasi all'interno del liceo si è distinta per capacità analitica e spirito critico su temi di alta complessità, affrontando questioni che spaziano dalla politica alla tecnologia. Nelle ultime settimane, il gruppo dedicato al debate ha vissuto una stagione vincente, dimostrando come la formazione scolastica possa trasformarsi in una vera palestra di vita pratica. L'obiettivo dichiarato dall'istituto non è solo la vittoria sportiva, ma l'apprendimento del rispetto reciproco e la capacità di sostenere un'idea senza negare quella altrui, formando cittadini consapevoli capaci di abitare il presente con responsabilità.