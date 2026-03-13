Tennis Picariello e Occhiali strappano applausi col Gruppo Salvi

Nel tennis, i giovani del “Gruppo tennis Salvi” hanno conquistato nuovi successi nei tornei svolti in provincia di Padova. Picariello e Occhiali sono stati protagonisti di prestazioni che hanno ricevuto numerosi applausi dal pubblico presente. La squadra continua a mostrare progresso e determinazione nelle competizioni in terra veneta.

I ragazzi del progetto sportivo del "Gruppo tennis Salvi" non si fermano più, ed ottengono altri importanti risultati in terra veneta nei tornei disputati in provincia di Padova. Andrea Picariello, giovane 2010 dalla classifica nazionale 3.2, ha conquistato la vittoria in una tappa U16 presso il Circolo tennis di Cervatese Santa Croce, sconfiggendo in finale il beniamino di casa Tommaso Moretti. Andrea, tesserato allo Zeta club di Ferrara ed allenato in campo dal tecnico Ferdinando De Luca coadiuvato dal preparatore Davide Ghidoni per la parte atletica, ha confermato il suo ottimo momento di forma dimostrato anche nel mese di gennaio con l'importante vittoria di Rovigo.