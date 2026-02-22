Conte | McTominay ha un’infiammazione al tendine però non si capisce quando può rientrare Dovete parlare coi medici

Il tecnico ha spiegato che McTominay soffre di un’infiammazione al tendine, ma non ha ancora una data di rientro. La causa dell’infortunio è ancora da chiarire, e i medici devono fornire ulteriori dettagli. Il giocatore è stato sottoposto a controlli approfonditi, ma le tempistiche di recupero rimangono incerti. La squadra monitora attentamente la situazione e aspetta aggiornamenti dai sanitari. La squadra si prepara a eventuali soluzioni alternative in vista delle prossime partite.

Conte a Dazn ha parlato degli infortuni. Gli hanno chiesto del rientro di De Bruyne e lui ha parlato anche di McTominay: De Bruyne sta rientrando? “Per il discorso dei recuperi, dovete parlare con i dottori. McTominay non si è più allenato con noi dal Genoa, dovete parlare esclusivamente con i dottori: ha un’infiammazione al tendine però non si capisce quando può rientrare. Dovete parlare col reparto medico, non con me. Posso dire quel che mi riferiscono loro. Dopo Genova non si è mai allenato con noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte: “Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. McTominay si porta il problema da tempo.”Durante la conferenza stampa, Antonio Conte ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori.

