Conte | McTominay ha un’infiammazione al tendine però non si capisce quando può rientrare Dovete parlare coi medici
Il tecnico ha spiegato che McTominay soffre di un’infiammazione al tendine, ma non ha ancora una data di rientro. La causa dell’infortunio è ancora da chiarire, e i medici devono fornire ulteriori dettagli. Il giocatore è stato sottoposto a controlli approfonditi, ma le tempistiche di recupero rimangono incerti. La squadra monitora attentamente la situazione e aspetta aggiornamenti dai sanitari. La squadra si prepara a eventuali soluzioni alternative in vista delle prossime partite.
Conte a Dazn ha parlato degli infortuni. Gli hanno chiesto del rientro di De Bruyne e lui ha parlato anche di McTominay: De Bruyne sta rientrando? “Per il discorso dei recuperi, dovete parlare con i dottori. McTominay non si è più allenato con noi dal Genoa, dovete parlare esclusivamente con i dottori: ha un’infiammazione al tendine però non si capisce quando può rientrare. Dovete parlare col reparto medico, non con me. Posso dire quel che mi riferiscono loro. Dopo Genova non si è mai allenato con noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Atalanta-Napoli, Conte: «McTominay? Non so quando rientrerà, chiedete ai medici»
Conte: “Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. McTominay si porta il problema da tempo.”Durante la conferenza stampa, Antonio Conte ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli, McTominay: Ho un problema al tendine che va gestito, Conte è diverso dagli altri; A Bergamo ancora senza McTominay, ma ora Conte ha più scelte; McTominay, intervista esclusiva: Un calcio troppo morbido. Conte mi ha cambiato; Napoli, l’infortunio di McTominay ultimo capo di accusa per Conte: il silenzio del tecnico è un campanello d’allarme.
McTominay esalta Conte: Con lui devi dare il massimo. E su Hojlund: Ha un grande futuroScott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport affrontando diversi argomenti, tra cui il rapporto con il tecnico Antonio Conte. Ecco cosa ha detto a ri ... ilnapolionline.com
McTominay, il problema al gluteo è rimasto serioMcTominay, il Mondiale è all’orizzonte e con i muscoli non si scherza. Verona, sabato prossimo, è l’ennesimo snodo: giocherà? ilnapolista.it
A Bergamo ancora senza McTominay, ma ora Conte ha più scelte. Torna Juan Jesus e Gilmour potrebbe partire anche dal primo minuto #ANSA x.com
. ' Niente da fare per Scott McTominay. Neanche contro l'Atalanta mister Conte avrà a disposizione il centrocampista scozzese. Il fastidio al gluteo non è passato e per forza di cose l'allenatore azzurro non l'ha p - facebook.com facebook