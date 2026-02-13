Dolore al tendine d’Achille | scoperta molecolare potrebbe prevenire lesioni

Il dottor Marco Ricci, ricercatore presso l’Università di Milano, ha scoperto che la proteina HIF1 potrebbe aiutare a prevenire le lesioni dolorose al tendine d’Achille, spesso causate da sovraccarico e stress ripetuti. Durante uno studio condotto sui tessuti tendinei, Ricci ha notato che la presenza di questa molecola influenza direttamente la capacità di riparazione dei tendini, aprendo nuove strade per terapie preventive. Un dettaglio che distingue questa ricerca è l’uso di modelli in vitro, che hanno permesso di osservare il comportamento della proteina in condizioni simili a quelle di un tendine sottoposto

Una proteina chiamata HIF1 potrebbe essere la chiave per comprendere e prevenire le lesioni dolorose ai tendini, come il ginocchio del maglione, il gomito del tennista e il tendine d’Achille. I ricercatori hanno dimostrato che livelli elevati di HIF1 provocano cambiamenti dannosi, rendendo i tendini fragili e sensibili al dolore. Spegnere questa proteina nei tendini sperimentali ha protetto i tessuti anche sotto sforzi pesanti. Il dolore al tendine di Achille, il gomito del tennista, la spalla del nuotatore e il ginocchio del maglione colpiscono sia atleti giovani che adulti. Queste condizioni, note come tendinopatie, insorgono quando i tendini vengono sottoposti a stress ripetuto e carichi eccessivi. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Dolore al tendine d’Achille: scoperta molecolare potrebbe prevenire lesioni Neres ha una lesione al tendine d’achille. Potrebbe operarsi e restare fermo due mesi (non è ancora deciso) Neres ha subito una lesione al tendine d’Achille durante la partita contro il Parma, con un possibile intervento e un periodo di inattività di circa due mesi. Ter Stegen fuori per infortunio: lesione al tendine d'Achille Il Girona perde il suo portiere, Marc-André ter Stegen, per un infortunio grave. Contenuti correlati Argomenti discussi: Napoli, missione Champions per McTominay: Scott prova a recuperare per la sfida cruciale con la Roma; Sampdoria, Palma è già ai box: problema al tendine rotuleo; Serie A: Moretti operato al tendine d'Achille a Pisa, intervento riuscito; Napoli, Neres è partito per Londra: va ad operarsi dopo l'infortunio con la Lazio. Un dolore al tallone ti impedisce di correre? La sindrome di Haglund è in agguatoÈ maggiormente rappresentata nella popolazione femminile tra i 15/35 anni (soprattutto se usano frequentemente i tacchi) e nei runner come sopra rammentato. Può avere una componente ereditaria dovuta ... gazzetta.it Tendine d’Achille, tempi di recupero più rapidi con le nuove tecniche mini-invasiveRoma, 10 luglio 2025 – Capita all’improvviso, magari durante una corsa, un salto o una semplice partita tra amici. Un colpo secco, un dolore acuto dietro alla caviglia e poi la difficoltà – a volte ... ansa.it Epicondilite, tendine d'Achille infiammato o dolore alla spalla I tendini sono strutture forti ma delicate. Se ignorato, un piccolo fastidio può trasformarsi in un problema cronico che limita la tua libertà di movimento. Nella nostra Clinica del Tendine, integ - facebook.com facebook