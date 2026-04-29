Tempo soleggiato per il ponte del primo maggio dopo le piogge del 30 aprile

Per il ponte del primo maggio, il tempo sarà in prevalenza soleggiato dopo le piogge del 30 aprile. Un fronte freddo che arriva dal nord Europa si muove verso la penisola balcanica e interesserà marginalmente anche il versante adriatico nella giornata di giovedì 30 aprile, provocando una certa instabilità sull’Abruzzo.

Un fronte freddo in discesa dal nord Europa verso la penisola balcanica coinvolgerà marginalmente anche il versante adriatico dello stivale nella giornata di giovedì 30 aprile, dando luogo a una certa instabilità sull’Abruzzo. Come segnalano le previsioni elaborate dal meteorologo Lorenzo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Fine aprile tra sole, pioggia e temporali (con rischio grandine) in Lombardia. Il ponte del Primo maggio? Le previsioni meteoMilano, 26 aprile 2026 – Primavera o estate anticipata? Il bel tempo con sole e caldo degli ultimi giorni, oggi compreso, non è destinato a durare:...

Marche, bel tempo fino a mercoledìpoi una rapida irruzione freddaE per il ponte del Primo maggio?Un ponte del 25 Aprile dal sapore estivo, con spiagge affollate, tintarella e bagni fuori stagione.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Arriva il bel tempo, sole e clima mite tra venerdì e domenica; Meteo 25 aprile - Sole prevalente con pochi isolati disturbi. Ecco la previsione definitiva; Sole e caldo, poi i temporali: quando cambia il meteo e per quanto tempo; Meteo a Palermo: tempo stabile fino a giovedì, Primo maggio a rischio pioggia.

Meteo Toscana, le previsioni: allerta vento gialla al centro. Un bel sole e clima gradevole il 1 maggioScatta un avviso per possibili folate intense nella giornata di giovedì 30 aprile. Poi cielo sereno, che consentirà gite fuoriporta e giornate in spiaggia durante il ponte ... lanazione.it

Caldo in calo ma per il Primo Maggio è previsto il soleMilano, 28 apr. (askanews) – L’anticiclone comincia a cedere sulle regioni settentrionali e nei prossimi giorni l’Italia andrà incontro a un calo delle temperature, a un rinforzo dei venti e a qualche ... askanews.it

METEO | Un ponte del Primo Maggio caratterizzato da sole e caldo estivo. Da giovedì 30 aprile in Veneto il clima tornerà a farsi clemente dopo qualche giorno di instabilità, regalando tempo stabile e soleggiato per tutto il fine settimana lungo. - facebook.com facebook

Tempo stabile e soleggiato. Cielo sereno su tutta la regione, qualche isolato piovasco nel pomeriggio. Le previsioni meteo di Gianfranco Spensieri @RaiMeteo @TgrRai #IoSeguoTgr x.com