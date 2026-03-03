Il Centro Lacaniano invita la città | due incontri pubblici sui cambiamenti dei Tempi moderni

Il Centro Lacaniano di Psicoanalisi Applicata organizza due incontri pubblici a Rimini dedicati ai cambiamenti dei “Tempi moderni”. Promossi in collaborazione con alcune istituzioni scolastiche locali, gli eventi mirano a coinvolgere la cittadinanza e a discutere di temi di stretta attualità. Le conversazioni sono aperte a tutti e si svolgono in un contesto di confronto diretto e partecipato.

Rimini si interroga sui "Tempi moderni?". Il Centro Lacaniano di Psicoanalisi Applicata, in collaborazione con rappresentanti di alcune istituzioni scolastiche del territorio, promuove due conversazioni pubbliche per aprire un confronto su temi di stretta attualità e coinvolgere la cittadinanza.