Teatro cinema e fotografia | a Palazzo Fruscione secondo ciclo di incontri della rassegna Navighiamo su fragili vascelli

Da martedì 31 marzo a domenica 5 aprile, a Palazzo Fruscione si svolge il secondo ciclo di incontri della rassegna intitolata

Da martedì 31 marzo a domenica 5 aprile, Palazzo Fruscione ospita il secondo ciclo di incontri della rassegna "Navighiamo su fragili vascelli". Il cartellone, inserito nel circuito della mostra collettiva "Infiniti Mondi", esplora le connessioni culturali e tematiche di Fabrizio De André attraverso libri, documentari, cinema d'autore e percorsi espositivi diffusi. Il programma letterario si apre martedì 31 marzo alle 19.00 con "Se ti parlo mi parlo" (Guida), volume sul carteggio tra Eduardo e Luca De Filippo curato da Maria Procino; l'incontro analizza il rapporto tra padre e figlio e la gestione degli archivi privati. Mercoledì 1° aprile alle 20. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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È stato piacevole intervistare stamattina a Palazzo Fruscione l’imprenditore Carlo De Luca (che conosco da 40 anni) nell’insolita veste di appassionato di fotografia. Un vero e proprio excursus tra i suoi scatti ricco di suggestioni ed emozioni. Grazie a Tempi M - facebook.com facebook