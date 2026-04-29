Tempi infiniti per il rilascio della carta d' identità elettronica a Bari | Attese fino a ottobre

A Bari, i cittadini devono aspettare fino a ottobre per ricevere un appuntamento per il rinnovo della carta d'identità elettronica. La richiesta di nuovi documenti si scontra con tempi molto lunghi, causati dalla carenza di personale negli uffici comunali e da procedure burocratiche che richiedono più tempo del previsto. Questa situazione sta creando disagi a chi ha bisogno di aggiornare il documento di identità.

Attendere fino a ottobre per ottenere l'appuntamento in cui poter rifare la carta d'identità. La burocrazia lenta e la mancanza di personale negli uffici del Comune di Bari crea problemi a tanti cittadini che hanno necessità di rinnovare il documento. Una situazione oramai cronica, che di tanto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 18 febbraio 2026 – Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica... Sezze, open day carte d’identità elettroniche: da maggio gli appuntamenti speciali per il rilascio della carta di identità elettronicaABBONATI A DAYITALIANEWS Con l’avvicinarsi della scadenza fissata a livello nazionale per i documenti cartacei, il Comune di Sezze rafforza il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pedemontana, quei tempi infiniti per opere invecchiate; Tempi infiniti per il rilascio della carta d'identità elettronica a Bari: Attese fino a ottobre; Addio ai test infiniti in laboratorio: l’IA accelera la ricerca sulle cellule staminali; La fine di un inferno. Quei tempi infiniti per opere invecchiateCorreva l’anno 1963, tempi di grande fiducia nel futuro: Italia in pieno boom e la Lombardia (hai visto mai...) pure.?E così in punta di piedi nei Piani territoriali delle province interessate fa capo ... ecodibergamo.it Tempi di attesa infiniti, visite sempre più costose e fuga verso il privato: aumentano gli italiani che si indebitano per curarsi. I numeri chocTempi medi di attesa che sfiorano i 90 giorni e costi di accesso alla sanità privata decisamente importanti, in media 325 euro a prestazione; questi alcuni dei dati emersi dall’indagine commissionata ... affaritaliani.it PALAZZETTO: COSTI RADDOPPIATI, ORA LA VERITÀ Sette anni fa eravamo gli unici a dirlo. Oggi purtroppo i fatti ci danno ragione. Il Palazzetto delle Arti e dello Sport è diventato un caso emblematico: costi lievitati, tempi infiniti e — come sempre — nes - facebook.com facebook