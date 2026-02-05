Calabria | 122 eventi estremi in cinque anni secondo i dati del clima

In cinque anni, la Calabria ha vissuto 122 eventi climatici estremi. Piogge intense, frane e siccità si sono alternati, colpendo soprattutto Reggio Calabria. La città ancora aspetta un piano di adattamento serio per affrontare queste emergenze.

**Calabria, tra piogge torrenziali, frane e siccità: 122 eventi estremi in cinque anni. La città più colpita è Reggio Calabria, che non ha ancora un piano di adattamento.** Giovedì 5 febbraio 2026, Reggio Calabria è stata colpita da un ciclone che ha portato nubi sparse e schiarite, con temperature che oscillano intorno ai 15 gradi, e venti che superano i 14 nodi. Ma fuori il tempo non era così tranquillo. Nel giro di soli cinque anni – da gennaio 2021 a gennaio 2026 – la Calabria è stata interessata da **122 eventi meteorologici estremi**, con un’accelerazione significativa a partire dal 2015.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Calabria ha subito 122 eventi estremi dal 2010 a oggi, secondo Legambiente.

Negli ultimi due anni, si è osservato un significativo aumento degli eventi meteorologici estremi, che si manifestano con maggiore frequenza e intensità.

