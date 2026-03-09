Telefonata di un' ora Putin-Trump Il tycoon | La guerra in Iran finirà presto La Nato intercetta un missile in Turchia

Un'ora di conversazione telefonica tra il presidente russo e il presidente statunitense ha visto discutere di Iran e negoziati sull'Ucraina. Trump ha affermato che la guerra in Iran sta per finire e si concluderà a breve, mentre la Nato ha intercettato un missile in Turchia. La discussione si è concentrata su questioni di attualità internazionale senza ulteriori dettagli.

Tra i due una conversazione "franca". Sullo sfondo il Medio Oriente in fiamme. Allarme per lo stretto di Hormuz. Macron: "Chi attacca Cipro attacca l'Europa". Libano disposto a negoziare dopo i raid israeliani Il presidente Usa Donald Trump ha detto che "la guerra è praticamente conclusa, finirà presto". Colloquio telefonico tra Putin e il presidente Usa, che si sarebbe concentrato sull'Iran e sui negoziati sull'Ucraina. Una conversazione "franca", come ha detto ai giornalisti Yuri Ushakov, assistente presidenziale per gli affari internazionali. Sullo sfondo il Medio Oriente in fiamme. La Nato ha abbattuto un missile iraniano nello spazio aereo della Turchia.