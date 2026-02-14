Tirocini per persone fragili rinnovato il progetto | avanti con inserimento lavorativo e inclusione

Il Comune di Bondeno ha deciso di rinnovare il progetto di tirocini dedicati alle persone fragili, per sostenere il loro inserimento nel mondo del lavoro. La scelta deriva dal successo ottenuto finora e mira a offrire nuove opportunità concrete ai partecipanti. L’amministrazione ha confermato la collaborazione con Ial Emilia-Romagna, che si occupa di coordinare le attività e garantire i servizi necessari.

Il sindaco: "Offriamo un'occasione di valorizzazione delle possibilità di ciascuno per reinserirsi nel mondo del lavoro" Ricetta che convince, non si cambia. Il Comune di Bondeno ha approvato nei giorni scorsi un progetto mirato alla continuazione dell'esperienza dei tirocini formativi, avvalendosi della collaborazione con Ial Emilia-Romagna, soggetto accreditato a livello regionale. Dunque, si tratta di una fascia piuttosto larga della popolazione, che deve essere affiancata nel suo percorso di inserimento lavorativo e inclusione. In continuità con il percorso intrapreso, il municipio ha deciso proseguire lungo la strada tracciata.

La Regione Trentino-Alto Adige annuncia un nuovo programma di tirocini che partirà nel 2026.

È stato avviato il progetto per il reinserimento socio-lavorativo delle donne con pregressa patologia oncologica a Fabriano.

