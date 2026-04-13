Il settore delle esportazioni in Cina si prevede che possa resistere alla crisi globale dell'approvvigionamento energetico, grazie alla sua elevata autosufficienza energetica. La crescita delle energie rinnovabili nel paese ha contribuito a rafforzare questa resilienza, con una rapida espansione di fonti di energia pulita che supportano la produzione e l'export. Questa situazione si inserisce in un quadro di sviluppo sostenuto nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria esportatrice cinese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il settore cinese delle esportazioni dovrebbe mostrare resilienza di fronte alla crisi globale dell'approvvigionamento energetico, grazie all'elevato grado di autosufficienza energetica del Paese e alla rapida espansione di fonti di nuova energia. E' quanto si legge in una ricerca di Nomura. Il sistema di approvvigionamento elettrico della Cina è in larga misura protetto dall'attuale shock dell'offerta energetica per via di diversi fattori strutturali, rileva il rapporto. Il Paese ha compiuto rapidi progressi nell'integrazione di fonti energetiche alternative, tra cui eolica, solare e nucleare. Tuttavia, mentre il settore delle nuove energie si sta sviluppando rapidamente, il comparto industriale resta fortemente dipendente dal carbone, gran parte del quale è estratto a livello nazionale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, la crescita delle energie rinnovabili rafforza la resilienza dell'export

Italia, export in crescita del 3,3% nel 2025: farmaceutico traina e nuovi mercati premiano la resilienza delle imprese.L'Italia ha concluso il 2025 con un aumento del 3,3% delle esportazioni, raggiungendo un saldo commerciale di 50,746 miliardi di euro.

La Cina non è più la pecora nera: le energie rinnovabili hanno superato il 60%Nel cuore del deserto di Gobi, dove il vento spazza le dune con una forza che sembra uscita da un romanzo di Zola, un'intera città di pannelli solari...

Argomenti più discussi: Il premier spagnolo arriva in Cina. Attesa per la produzione industriale USA; Cina: Piano Quinquennale per tempi incerti; La Cina cambia modello di crescita: il nuovo Piano Quinquennale – LMF; Mercedes-Benz, vendite trimestrali a 499.700 unità: BEV +11%, forte crescita in Europa e USA con Cina in calo.

In Cina il Monte Laojun si può visitare Salve, qualcuno sarebbe dirmi se è possibile visitare il Monte Laojun in Cina Sto programmando una visita alle grotte vicino a Luoyan a inizio agosto e vorrei tanto visitare questo luogo meraviglioso ma ho letto che è in - facebook.com facebook

McLaren tra Cina e Suzuka: il salto nasce da peso, energia e asfalto, non dall’aerodinamica #F1 #Formula1 x.com