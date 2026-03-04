Energie Rinnovabili fotovoltaico ed eolico per ridurre la dipendenza dall’estero

In Italia, la transizione energetica si basa sull'espansione di fonti rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico. Attualmente, si lavora per aumentare le installazioni di impianti e per semplificare le procedure autorizzative, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'estero entro il 2030. La crescita di queste fonti è al centro delle politiche energetiche nazionali.

La transizione energetica italiana procede grazie alla crescita delle fonti rinnovabili, ma richiede un avanzamento delle installazioni e una semplificazione dei processi autorizzativi per raggiungere gli obiettivi al 2030. È quanto emerge dalla ricerca presentata oggi dal gruppo di ricerca Energy & Strategy del Politecnico di Milano durante la tavola rotonda “Lo stato delle rinnovabili in Italia”, promossa dal Think Tank Transizione Energetica – Rinnovabili, un’iniziativa di CORE in knowledge partnership con ENEL Foundation. L’incontro ha riunito esperti di settore, rappresentanti delle istituzioni, dell’accademia e della ricerca, offrendo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

