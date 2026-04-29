Teatro Duse a maggio | tra drammi sociali musical e Cesare Cremonini

A maggio 2026, il teatro Duse di Bologna ospiterà un cartellone ricco di spettacoli che spaziano tra musical, tributi e temi sociali legati al genere. La programmazione include diverse rappresentazioni e artisti, offrendo un calendario vario per il mese. Tra gli eventi principali, ci saranno anche riflessioni e discussioni su questioni di attualità e diritti civili, oltre a performance musicali di artisti noti.

? Cosa sapere Il Teatro Duse di Bologna presenta il palinsesto di maggio 2026 con vari artisti.. La programmazione alterna musical, tributi musicali e riflessioni sociali su temi di genere.. Il palinsesto del Teatro Duse di Bologna per il mese di maggio 2026 delinea un percorso che spazia dal dramma sociale alla musica, con appuntamenti che vedranno protagoniste Silvia Gallerano e Vanessa Scalera tra il 4 e il 5 maggio. La programmazione della Stagione 20252026 prosegue con una varietà di proposte che spaziano dai monologhi più crudi ai musical classici, fino ai momenti di riflessione collettiva. Tra le date più attese, il 4 maggio la scena...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teatro Duse a maggio: tra drammi sociali, musical e Cesare Cremonini Notizie correlate Cesare Cremonini 31 maggio a Gorizia all’aeroporto Amedeo Duca D’AostaSi aggiunge la data zero il 31 maggio a Gorizia, all’aeroporto Amedeo Duca D’Aosta, per la prima volta teatro di un evento live. Cesare Cremonini ospite all’Università della Calabria: incontro con 500 studenti tra musica e riflessioni sul futuroUn incontro speciale quello che ha visto protagonista Cesare Cremonini, ospite dell’Università della Calabria. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Kennedy a giudizio: processo sulla crisi di Cuba; Teatro Duse; Il male dei ricci | Teatro Arena del Sole; Tony Hadley al Teatro Duse. Al Teatro Duse Silvia Gallerano, Vanessa Scalera e il nuovo show di Federico Buffa dedicato a Lucio DallaAttesi sul palco anche i comici e i musical più amati di sempre ... msn.com Al Teatro Celebrazioni di Bologna 65 spettacoli fino a maggioI 97 spettacoli proposti dal Teatro Duse, i 34 dell'Oratorio San Filippo Neri, i 65 del Teatro Dehon, gli altrettanti del Teatro Celebrazioni (in attesa di conoscere i titoli dell'Arena del Sole e di ... ansa.it BOLOGNA - QUEEN RHAPSODY - TEATRO DUSE - facebook.com facebook A grande richiesta sono in arrivo cinque nuove date del BIOL - In Carne e Ossa Tour di Fabio De Luigi: Cagli, Torino, Milano, Bologna e Senigallia! 3 ottobre 2026 | Cagli, Teatro Comunale 9 ottobre 2026 | Torino, Teatro Colosseo 16 ottobre 2026 | Mil x.com