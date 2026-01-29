Il cantante Cesare Cremonini suona per la prima volta a Gorizia. L’appuntamento è previsto il 31 maggio all’aeroporto Amedeo Duca D’Aosta, che per l’occasione diventa il palco di un evento live mai visto prima in città. I fan sono già in fermento, pronti a vivere una serata speciale.

Si aggiunge la data zero il 31 maggio a Gorizia, all’aeroporto Amedeo Duca D’Aosta, per la prima volta teatro di un evento live. Biglietti disponibili dalle ore 10.00 di domani. Sei appuntamenti nei grandi spazi open air in Italia, pensati per accogliere un pubblico vastissimo e per misurarsi con alcuni dei contesti più significativi della musica dal vivo. Con oltre 250.000 biglietti già venduti, il CREMONINI LIVE26 si distingue perché non si limita a occupare grandi luoghi, ma li trasforma in eventi unici, progettati in relazione agli spazi che li ospitano. Un disegno che racconta molto più di una somma di date, e che restituisce al live la sua natura di esperienza collettiva, vissuta nel presente. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Cesare Cremonini 31 maggio a Gorizia all’aeroporto Amedeo Duca D’Aosta

La data zero del tour estivo di Cesare Cremonini sarà a Gorizia il 31 maggio.

