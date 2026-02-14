Cesare Cremonini ospite all’Università della Calabria | incontro con 500 studenti tra musica e riflessioni sul futuro
Cesare Cremonini ha visitato l’Università della Calabria, coinvolgendo 500 studenti in un evento tra musica e discussioni sul domani. L’artista ha condiviso aneddoti sulla sua carriera e ha ascoltato le domande dei giovani, creando un confronto diretto e vivo.
Un incontro speciale quello che ha visto protagonista Cesare Cremonini, ospite dell’ Università della Calabria. Il cantautore ha dialogato con circa 500 studenti nel Teatro Auditorium dell’ateneo, raccontando esperienze, emozioni e riflessioni su temi fondamentali come scelta, amore, futuro, fragilità e forza. Cremonini ha definito la comunità studentesca “straordinaria e impegnata” e ha elogiato il campus calabrese come unico in Italia, sottolineando il lavoro del Magnifico Rettore Gianluigi Greco e del professore Giovanni Trebisacce, promotori di un’idea “rivoluzionaria per il futuro”, volta a fare della Calabria un centro di studi e ricerca di rilievo nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Incontro su dignità e impegno civile: riflessioni con Croatti e Gaudiano sul futuro della convivenza democratica
Martedì 5 febbraio 2026, ad Avellino, si svolge un incontro pubblico con il senatore Marco Croatti e la senatrice Felicia Gaudiano.
Luca Telese ospite della rassegna "Parlare Futuro": al Teatro Giacconi riflessioni su Enrico Berlinguer
Luca Telese sarà ospite della sesta serata della rassegna “Parlare Futuro” al Teatro Giacconi di Ancona.
Argomenti discussi: L'amore non è mai logico, Cesare Cremonini ospite all'Unical; Cesare Cremonini all'Unical per una lezione speciale. La più grande fortuna? Essere stato scelto - FOTO E VIDEO; Cesare Cremonini all’Unical con la Poetica dell’amore nell’era dei social – VIDEO; L’importanza dell’essere scelti. Cesare Cremonini all’Unical.
Cesare Cremonini all’Unical con la Poetica dell’amore nell’era dei social – VIDEOAccolto con entusiasmo dagli studenti Unical, il cantautore bolognese ha parlato di musica, emozioni e autenticità, svelando il ruolo dei sentimenti nella scrittura e confrontandosi sul linguaggio del ... quicosenza.it
«L’importanza dell’essere scelti». Cesare Cremonini all’UnicalLezione del cantautore nell’Auditorium universitario di Arcavacata su L’amore non è mai logico, poetica dell’amore nell’era dei social media, davanti a una platea di 800 persone tra studenti e docen ... msn.com
Capirai che il cielo è bello perché In fondo fa da tetto a un mondo pieno di paure e lacrime E piangerai, oh altroché! Ma dopo un po la vita ti sembrerà più facile E così fragile, ricomincerai Cesare Cremonini facebook
Annunciata la data zero di Cesare Cremonini a Gorizia Biglietti in vendita dalle ore 10.00 del 30 gennaio! Scopri i dettagli: buff.ly/SombbxM x.com