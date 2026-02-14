Cesare Cremonini ha visitato l’Università della Calabria, coinvolgendo 500 studenti in un evento tra musica e discussioni sul domani. L’artista ha condiviso aneddoti sulla sua carriera e ha ascoltato le domande dei giovani, creando un confronto diretto e vivo.

Un incontro speciale quello che ha visto protagonista Cesare Cremonini, ospite dell’ Università della Calabria. Il cantautore ha dialogato con circa 500 studenti nel Teatro Auditorium dell’ateneo, raccontando esperienze, emozioni e riflessioni su temi fondamentali come scelta, amore, futuro, fragilità e forza. Cremonini ha definito la comunità studentesca “straordinaria e impegnata” e ha elogiato il campus calabrese come unico in Italia, sottolineando il lavoro del Magnifico Rettore Gianluigi Greco e del professore Giovanni Trebisacce, promotori di un’idea “rivoluzionaria per il futuro”, volta a fare della Calabria un centro di studi e ricerca di rilievo nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cesare Cremonini ospite all’Università della Calabria: incontro con 500 studenti tra musica e riflessioni sul futuro

