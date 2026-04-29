Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie | progetto sinfonico e dialogo con la Rai

Durante il programma radiofonico “La Pennicanza”, Fiorello ha sollevato la questione del futuro del Teatro delle Vittorie, un teatro storico di Roma. In risposta, il Ministro Giuli ha parlato di un progetto sinfonico legato a questa struttura e di un dialogo in corso con la Rai per una possibile valorizzazione. La discussione si è concentrata sulla tutela e sulla prospettiva di un intervento nel teatro.

Il futuro del Teatro delle Vittorie torna al centro del dibattito grazie a Fiorello, che durante il programma radiofonico “La Pennicanza” ha sollevato la questione della tutela e della possibile valorizzazione dello storico spazio romano. Secondo quanto spiegato dallo showman, il teatro è sottoposto alla tutela delle Belle Arti, un vincolo che impone passaggi istituzionali precisi prima di qualsiasi vendita o trasformazione. Proprio per questo, Fiorello ha deciso di rivolgersi direttamente al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (citato come Ministro Giuli nel contesto della trasmissione), proponendo una soluzione concreta: l’acquisto da parte dello Stato e la successiva concessione alla Rai.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: progetto sinfonico e dialogo con la Rai Notizie correlate Leggi anche: La Rai vende il Teatro delle Vittorie, "blitz" di Fiorello: "Crimine contro la storia dello spettacolo" Leggi anche: Teatro delle Vittorie in vendita, la protesta di Fiorello: “Crimine contro la storia dello spettacolo”. Rai: “Costi non più sostenibili” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Biennale di Venezia, Giuli non sarà a pre-apertura né a inaugurazione; Venezia, il sindaco Brugnaro: Posso capire il ministro Giuli ma difendo la Biennale; Giuli sul licenziamento di Beatrice Venezi: Atto insindacabile del sovrintendente, che condivido appieno; Biennale: padiglione russo chiuso al pubblico, Giuli non ci sarà. Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: progetto sinfonico e dialogo con la RaiIl futuro del Teatro delle Vittorie torna al centro del dibattito grazie a Fiorello, che durante il programma radiofonico La Pennicanza ha sollevato la ... superguidatv.it Teatro delle Vittorie in vendita, la provocazione del ministro Giuli: «Lo compriamo e alla direzione mettiamo Beatrice Venezi»La risposta del ministro della Cultura a Fiorello, che gli aveva mandato un messaggio vocale in diretta. «Se ci saranno i piccioli li useremo...» ... roma.corriere.it Biennale di Venezia, il ministro Giuli invia gli ispettori dopo il via libera del padiglione della Russia x.com Il sovrintendente Colabianchi revoca l'incarico alla direttrice d'orchestra dopo le dichiarazioni al vetriolo. Il ministro Giuli si sfila e salva i vertici - facebook.com facebook