? Cosa sapere Gli &TEAM vendono oltre 1.238.907 copie dell'EP We On Fire in Giappone dal 21 aprile.. Il nuovo primato Hanteo Chart supera le 1.222.022 unità registrate con Back to Life.. Oltre 1.238.907 copie vendute nella prima settimana per l’EP giapponese We On Fire degli &TEAM, un risultato che segna il nuovo primato assoluto per un disco in lingua nipponica secondo i conteggi di Hanteo Chart. Il successo del gruppo si è manifestato con una velocità impressionante fin dal debutto del nuovo lavoro discografico avvenuto il 21 aprile scorso. Già al termine della giornata di rilascio del brano principale e dell’intero EP, le vendite avevano superato la soglia simbolica del milione di unità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - &TEAM spacca il mercato: We On Fire batte ogni record in Giappone

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