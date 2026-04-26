Un film sul kabuki ha raggiunto un grande risultato di incassi in Giappone, con un totale di 128 milioni di dollari. Diretto da un regista di nome Lee Sang-il, il film intitolato Kokuho ha superato le aspettative al botteghino, dimostrando che le pellicole di questa portata possono ancora ottenere grandi numeri senza affidarsi esclusivamente alle piattaforme di streaming. La sua performance si inserisce in un contesto di crescente interesse per il teatro tradizionale giapponese nel settore cinematografico.

? Cosa sapere Il film Kokuho del regista Lee Sang-il incassa 128 milioni di dollari in Giappone.. Il successo del kolossal sul kabuki sfida i modelli di consumo delle piattaforme streaming.. A Udine, in occasione del Far East Film Festival, il regista Lee Sang-il ha spiegato come il successo senza precedenti di Kokuho abbia infranto i record d’incasso in Giappone con 128 milioni di dollari, superando le aspettative legate alla durata della pellicola e ai temi tradizionali. Il lungometraggio, basato sulla narrazione in due parti di Yoshida Shuichi, racconta l’evoluzione di due giovani interpreti nel mondo del teatro kabuki Kamigata attraverso un arco temporale di cinquant’anni tra le città di Osaka, Kyoto e Kobe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kokuho spacca il Giappone: il kolossal sul Kabuki batte ogni record

Notizie correlate

Anche Tom Cruise pazzo per "Kokuho": il kolossal sul kabuki (e la yakuza) da 128 milioni di dollari che sfida i tempi moderniUdine, 25 aprile 2026 – C'è anche Tom Cruise tra gli ammiratori di Kokuho – Il maestro di kabuki, il film del regista e sceneggiatore...

Kokuho – Il maestro di kabuki al Far East Film Festival 28Emotivamente infuocato e visivamente sontuoso, tanto da essere in corsa agli Oscar per il miglior trucco, arriva in Italia il campione d’incassi...

Panoramica sull’argomento

Kokuho, intervista a Lee Sang-il: Bisogna credere nel cinema, sfidando i compromessiHollywood? Non direi di no. Lo streaming ha azzerato le barriere tra Occidente e Oriente. L'intervista al regista Lee Sang-il, autore del film da record Kokuho - Il Maestro di Kabuki. movieplayer.it

Kokuho – Il maestro di kabuki sarà presentato al Far East Film Festival 28In Kokuho – Il maestro di kabuki Lee Sang-il narra una storia dove convivono l’arte, l’ambizione, l’amicizia e l’amore. Il film arriverà in Italia il 30 aprile dopo la presentazione al FEFF di Udine. fantasymagazine.it