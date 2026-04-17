AMPERS&ONE vola | il nuovo album batte ogni record di vendite

Il gruppo musicale AMPERS&ONE ha pubblicato un nuovo album che ha registrato un record di vendite, superando le proprie precedenti performance. L’uscita del disco ha attirato l’attenzione del pubblico e ha portato a numeri di vendita senza precedenti per il gruppo. La band ha annunciato che si tratta di una tappa importante nella propria carriera, con risultati che superano le aspettative.

Il gruppo maschile AMPERS&ONE ha segnato un traguardo fondamentale per la propria carriera musicale, superando le proprie prestazioni passate con l’uscita del nuovo lavoro discografico. Tra l’8 e il 14 aprile, le vendite del quarto mini album, intitolato DEFINITION, hanno raggiunto quota 152.092 copie, secondo i dati rilevati da Hanteo Chart. La scalata commerciale dei ragazzi della FNC Entertainment. Il successo registrato nella settimana di lancio del brano principale GOD evidenzia una crescita costante per l’ensemble. Con questo ultimo rilascio, il collettivo ha infatti infranto il primato precedentemente stabilito nell’agosto 2025, quando il mini album LOUD & PROUD aveva totalizzato 108.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AMPERS&ONE vola: il nuovo album batte ogni record di vendite UFOs in Your Hometown Episode Seventeen Notizie correlate Formia batte ogni record: la differenziata vola quasi all’80%La gestione dei rifiuti a Formia ha segnato un punto di svolta storico nel mese di marzo, quando la percentuale di raccolta differenziata è salita al... Leggi anche: Record album n.1:Williams batte Beatles Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fiorentina-Lazio 1-0, le pagelle della partita di Serie A; Carlos Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona! Machac vola ai quarti, Sinner resta n.1 al mondo; Gol e spettacolo, Bayern batte Real 4-3 e vola in semifinale di Champions; Storico Montecchio Gallo: ribaltata l’Alessandria e vola in finale di Coppa Italia Eccellenza. OFFERTA DELLA SETTIMANA Da martedì 7 a sabato 11 Aprile Da Sanitaria del Corso trovi le migliori offerte per il tuo bimbo TRUDI Baby pants €4,00 Pannolini €3,30 Salviettine €1,50 PAMPERS Salviette Baby-Dry (210 pz) - facebook.com facebook