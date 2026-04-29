Team Lee Cougan Basso | Cherchi e Morath primi nella Marathon Appennino

Dario Cherchi e Adelheid Morath del Team Lee Cougan Basso di Montemurlo hanno vinto la Marathon dell’Appennino in provincia di Genova. Entrambi hanno conquistato il loro terzo risultato positivo della stagione. La gara si è svolta lungo le strade dell’Appennino e ha visto i due atleti primeggiare davanti agli altri concorrenti. La competizione si è conclusa con il loro trionfo, confermando la loro buona forma stagionale.

Hanno centrato il terzo successo personale della stagione, Dario Cherchi e Adelheid Morath del Team Lee Cougan Basso di Montemurlo che hanno dominato nella Marathon dell’Appennino in provincia di Genova. Una gara tatticamente perfetta dei due biker mentre sfortunato è stato Trabalza comunque finito nella Top ten. Sul selettivo tracciato ligure lungo 76 chilometri e mezzo con 2.500 metri di dislivello tra Valle Scrivia e Alta Val Polcevera, Cherchi e la Morath hanno confermato la loro bravura. Per Cherchi si può parlare di una vittoria in casa, in quanto ligure che vive a Avegno a pochi chilometri da dove era posto il traguardo. Una prestazione straordinaria la sua iniziata sulla prima salita e continuata con una fuga solitaria di circa sessanta chilometri.🔗 Leggi su Lanazione.it

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° ' Dario Cherchi e Adelheid Morath, entrambi Lee Cougan Basso Factory Racing, vincitori, uomini e donne, della 29a edizione del 29a Genoa Cup - Marathon dell'Appennino 66,5 km tracciati tra la Valle Scrivi - facebook.com facebook