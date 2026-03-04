team lee cougan basso primi successi europei

Il Team Lee Cougan Basso di Montemurlo ha ottenuto risultati significativi in Andalusia durante la

Un bilancio ottimo quello del Team Lee Cougan Basso di Montemurlo in Andalusia nella "Bike Race" con due vittorie, due secondi posti e otto podi complessivamente. Protagoniste le coppie Paez-Cherchi, Mairhofer-Morath, Trabalza-Agostinelli in una settimana di gare intensa. Qualche difficoltà iniziale ma alla fine i risultati non sono mancati, confermando la solidità e la competitività della squadra. Nella cronometro inaugurale di 16 km e con 634 metri di dislivello, successo di Sandra Mairhofer e Adelheid Morath, mentre nel settore maschile hanno ottenuto il terzo posto Leonardo Paez e Dario Cherchi. Ottava posizione invece per la coppia Alessio Trabalza-Alessio Agostinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il debutto in Spagna . Ok Lee Cougan BassoTrasferta in Spagna per il Team Lee Cougan Basso di Montemurlo a inaugurare ufficialmente la stagione 2026 nella specialità del gravel ed in attesa...

