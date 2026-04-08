Lee Cougan Basso Top Morath-Mairhofer

Adelheid Morath e Sandra Mairhofer, coppia femminile, hanno vinto la Vuelta Ibiza MTB in Spagna. La gara si è disputata nelle ultime settimane, attirando l’attenzione degli appassionati di mountain bike. La vittoria è arrivata dopo una competizione intensa e combattuta. La coppia si è distinta per le performance nelle tappe finali, portando a casa il risultato più importante della manifestazione.

La coppia "rosa" formata da Adelheid Morath e da Sandra Mairhoer ha trionfato in Spagna nella Vuelta Ibiza MTB. Per la società Lee Cougan Basso di Montemurlo successo individuale anche per Chiara Gualandi, mentre la coppia Páez–Cherchi hanno ottenuto il secondo posto e quella formata da Agostinelli–Trabalza ha concluso in top five. Un bilancio brillante per il team pratese, in una delle gare a tappe più prestigiose del calendario internazionale. Dopo le due vittorie nella classifica generale maschile conquistate da Páez–Cherchi nel 2024 e 2025, questa volta il successo è arrivato nella competizione femminile grazie alla coppia formata da Adelheid Morath e Sandra Mairhofer. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lee Cougan Basso. Top Morath-Mairhofer Il debutto in Spagna . Ok Lee Cougan BassoTrasferta in Spagna per il Team Lee Cougan Basso di Montemurlo a inaugurare ufficialmente la stagione 2026 nella specialità del gravel ed in attesa... Team Lee Cougan Basso. Primi successi europeiUn bilancio ottimo quello del Team Lee Cougan Basso di Montemurlo in Andalusia nella "Bike Race" con due vittorie, due secondi posti e otto podi... Temi più discussi: Lee Cougan Basso. Top Morath-Mairhofer; Lee Cougan | Basso Factory Racing resta al vertice a Ibiza; Vuelta a Ibiza BTT: Billi e Gualandi trionfano nella prova singola, tanti azzurri sul podio anche della gara a coppie; Via alla stagione Gravel. Cherchi sesto in Veneto. Lee Cougan Basso. Top Morath-MairhoferLa coppia rosa formata da Adelheid Morath e da Sandra Mairhoer ha trionfato in Spagna nella Vuelta Ibiza MTB. lanazione.it Team Lee Cougan Basso. Primi successi europeiUn bilancio ottimo quello del Team Lee Cougan Basso di Montemurlo in Andalusia nella Bike Race con due vittorie, due secondi posti e otto podi complessivamente. Protagoniste le coppie Paez-Cherchi, ... lanazione.it SOCIAL RIDE GRAVEL BIKE SIENA In occasione della presentazione del team Lee Cougan x Basso, abbiamo condiviso una giornata di pura gravel tra paesaggi incredibili e strade bianche da sogno Un percorso semplicemente spettacolare, tra s - facebook.com facebook