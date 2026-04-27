La cantante ha depositato documenti legali per tutelare i propri diritti sulla voce e sull'immagine, chiedendo che siano registrati come marchi. Questa iniziativa segue l'esempio di un attore, che ha intrapreso azioni simili per proteggere la propria identità dall'uso dell'intelligenza artificiale. La richiesta riguarda la possibilità di controllare eventuali utilizzi non autorizzati delle proprie caratteristiche personali nel mondo digitale.

La cantautrice ha presentato i documenti legali con cui chiede di registrare, come se fossero dei marchi, la sua voce e la sua immagine. Taylor Swift ha seguito l'esempio di Matthew McConaughey nel tentativo di proteggersi dall'uso dall'IA, e dai futuri passi in avanti compiuti grazie alla tecnologia, chiedendo di proteggere legalmente la sua voce e la sua immagine. Gli avvocati della star della musica hanno infatti depositato, nella giornata di venerdì 24 aprile, tre domande di registrazione di marchi presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Il tentativo di proteggersi contro l'IA Due delle domande di registrazione di marchi sono relativi alla voce di Taylor Swift: uno è legato alla frase 'Hey, it's Taylor Swift' e il secondo a 'Hey, it's Taylor'.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Taylor Swift segue l'esempio di Matthew McConaughey e si protegge legalmente contro l'IA

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