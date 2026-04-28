La cantante ha presentato documenti ufficiali presso l'ufficio brevetti per proteggere le sue immagini e registrare clip audio. Questi atti indicano una volontà di tutelarsi contro l'uso non autorizzato di contenuti digitali attraverso tecnologie di intelligenza artificiale. La decisione arriva in un momento in cui i deepfake rappresentano una preoccupazione crescente nel settore dell'intrattenimento e della proprietà intellettuale.

? Cosa sapere TAS Rights Management registra clip audio e immagini di Taylor Swift presso il Patent and Trademark Office.. La mossa mira a proteggere l'identità dell'artista contro le imitazioni generate dai software AI.. La società TAS Rights Management ha presentato una richiesta formale al Patent and Trademark Office degli Stati Uniti per registrare come marchi commerciali due clip audio e un’immagine iconica di Taylor Swift, puntando a blindare l’identità dell’artista contro le manipolazioni digitali. Questa mossa strategica mira a creare uno scudo legale contro i deepfake e l’impiego non autorizzato della sua figura da parte dei sistemi di intelligenza artificiale, cercando di colmare le lacune del diritto d’autore tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taylor Swift alza un muro legale: la mossa contro i deepfake AI

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