La cantante ha depositato numerosi marchi a suo nome per proteggersi dall’uso non autorizzato dell’intelligenza artificiale. In passato, è stata vittima di deepfake a sfondo sessuale, un fenomeno che ha portato alla sua attenzione i rischi legati alla riproduzione digitale dell’immagine. La registrazione dei marchi mira a garantire un maggior controllo sui contenuti e a prevenire eventuali abusi. La decisione è stata comunicata attraverso documenti ufficiali depositati presso le autorità competenti.

Si sta muovendo in tal senso Taylor Swift, che il 24 aprile 2026 tramite la propria società, la TAS Rights Management, ha depositato diverse domande di registrazione di marchi a suo nome, al fine di contrastare la creazione e diffusione di video con la propria immagine generati dall'intelligenza artificiale, e l’uso e riproduzione non autorizzata della propria voce. Sotto tutela sarebbero state messe, tra le altre cose, alcune frasi utilizzate dalla star per iniziare i propri concerti dell'Eras??Tour, come «Hey, it’s Taylor» e «Hey, it’s Taylor Swift». Registrata anche un’immagine specifica della cantante: lei che, sempre durante l’Eras??Tour, suona una chitarra rosa mentre indossa un body iridescente multicolore e stivali argentati sul palco.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Taylor Swift registra diversi marchi a suo nome per tutelarsi dall’AI

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