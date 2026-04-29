Il centrocampista della Lazio è considerato il favorito per prendere il posto di Simons nella nazionale olandese. La sua candidatura si basa su recenti valutazioni fatte dal selezionatore della squadra olandese. Al momento, non ci sono altre certezze ufficiali riguardo alla scelta finale per questa posizione. La decisione dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

"> Kenneth Taylor: Un Sostituto Ideale per Xavi Simons. CAGLIARI, ITALIA – 21 FEBBRAIO: Kenneth Taylor della SS Lazio durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e SS Lazio allo Stadio Sant’Elia il 21 febbraio 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Marco Rosi – SS LazioGetty Images) Kenneth Taylor si sta facendo strada come uno dei candidati più promettenti per sostituire Xavi Simons nella nazionale olandese in vista della prossima Coppa del Mondo. Simons, attualmente in forza al Tottenham Hotspur, è costretto a saltare il torneo a causa di un grave infortunio al ginocchio, spingendo l’allenatore olandese Ronald Koeman a cercare alternative valide.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Taylor, centrocampista della Lazio, è il principale candidato per sostituire Simons nella nazionale olandese.

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