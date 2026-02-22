Paris FC cambio in panchina imminente! Kombouaré è il principale candidato per sostituire Gilli

Kombouaré ha deciso di lasciare il suo attuale incarico, spinto dalla possibilità di allenare il Paris FC. La decisione nasce da un'offerta concreta e dalla volontà di rilanciare la squadra, che ha attraversato un momento difficile in campionato. Fonti vicine alla società confermano che l’accordo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. La scelta di Kombouaré puntella un nuovo capitolo per il club, che cerca di risollevarsi dalla crisi attuale.

Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. I dettagli Prandelli non ha dubbi: Inter? «Ha le mani sullo scudetto. In Europa però. Sul caso Bastoni Kalulu dico questo» Cagliari, Pisacane a DAZN commenta il pareggio contro la Lazio: «In certe situazioni l’aria è pesante e i ragazzi non lo meritano. Sappiamo che vestiamo una maglia importante» Lazio, Sarri a Sky dopo il pareggio contro il Cagliari: «Sono nervoso, non mi sono piaciute queste cose! È una stagione maledetta per mille motivi» Cristiano Ronaldo nella storia (ancora una volta): più di 500 gol segnati dopo i 30 anni, è il primo giocatore a riuscirci! Numeri mostruosi dell’alieno portoghese Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Mandas Juventus: è il principale indiziato a sostituire il partente Perin! Porte girevoli tra i pali, la situazione verso gennaioMandas Juventus si configura come possibile sostituto di Perin, in uscita dalla società.

Paris Saint Germain-Paris FC (domenica 04 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDomenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa il derby tra Paris Saint Germain e Paris FC, un evento raro in Ligue 1 dopo 35 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Lens travolge il Paris FC di Immobile e scavalca il Psg, pari beffa per il Marsiglia alla prima senza De Zerbi; Immobile al Paris FC: la Ligue 1 lo presenta insieme a Radio Laziale - VIDEO.

Il Lens travolge il Paris FC di Immobile e scavalca il Psg, pari beffa per il Marsiglia alla prima senza De ZerbiPARIGI (FRANCIA) - Cambio in vetta nella 22ª giornata di Ligue 1, dove ora comanda il Lens capace di battere 5-0 a domicilio il Paris FC dell'ex laziale Ciro Immobile (in campo per 74' e ancora a cacc ... msn.com

Immobile al Paris Fc, tutto vero, i dettagli sulla trattativa: cosa ha portato all'addio al BolognaImmobile lascia il Bologna e vola al Paris FC dopo sei mesi e tante difficoltà in Serie A: in Ligue 1 per rilanciarsi nel covo degli italiani ... sport.virgilio.it

Saint Laurent Hobo Paris VII La in versione rossa è il mix ideale tra eleganza francese e carattere deciso, perfetta dal giorno alla sera con un semplice cambio di outfit. • Realizzata in morbida pelle di alta qualità. • Design - facebook.com facebook