Sabotaggio ferroviario sicurezza | il giorno del decreto I raid sui binari e le chat di Telegram

I controlli sui binari si intensificano in vista del decreto sulla sicurezza ferroviaria. Questa mattina, i tecnici e le forze dell’ordine hanno perlustrato le zone più a rischio dopo gli ultimi sabotaggi che hanno scosso la città. Le chat di Telegram sono sotto la lente, mentre le autorità cercano di capire chi si nasconde dietro gli atti di vandalismo che mettono a rischio i viaggi e i lavoratori. La tensione resta alta, e il governo promette misure più stringenti per fermare le azioni di chi vuole destabilizzare il sistema ferroviario.

Bologna, 9 febbraio 2026 – “ Adelante, Pedro, con juicio, si puedes”: scomodare la letteratura e il Manzoni (“Avanti, con giudizio se puoi”, era la frase scandita durante la rivolta del pane dal Gran Cancelliere di Milano al suo cocchiere) può essere utile nei giorni delle polemiche da scontri, dei sabotaggi olimpici e della fermezza del Governo sulla sicurezza. “ Adelante”, avanti, perché oggi – a meno di sorprese, i tecnici sono già convocati – il decreto-legge su armi, trattenimenti e ordine pubblico sarà pubblicato in Gazzetta entrando ufficialmente in vigore. “Con juicio”, con giudizio, perché il Viminale sa della delicatezza di questi giorni, con l’onda lunga dei cortei Pro-Pal e degli scontri post Askatasuna, un clima incandescente arroventato dalla denunciata strategia della galassia anarco-antagonista vogliosa di scontro con le istituzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La stazione di Bologna è rimasta paralizzata a causa di cavi tranciati e di una cabina incendiata sui binari.

