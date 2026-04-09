Licenze taxi stagionali a Fiumicino i sindacati | Nessuna incertezza il percorso è già avviato

In un comunicato diffuso oggi, i sindacati hanno confermato che il procedimento per le licenze taxi stagionali a Fiumicino è già in corso e non presenta incertezze. La procedura amministrativa, secondo quanto dichiarato, è stata avviata e prosegue senza ostacoli, senza riferimenti a eventuali problemi o ritardi. La notizia arriva in risposta a quanto riportato da alcune testate giornalistiche nelle ultime settimane.

Fiumicino, 9 aprile 2026 – “In merito alle recenti notizie diffuse da alcune testate giornalistiche e alle dichiarazioni pubbliche intervenute sul tema delle licenze taxi stagionali, riteniamo opportuno porre l’attenzione su alcuni elementi fondamentali, al fine di ricondurre la questione a un quadro corretto e aderente allo stato attuale dei fatti “, è quanto si legge in un comunicato firmato da URI URITAXI CGIL Filt Taxi CASARTIGIANI Comitato Spontaneo Taxi Fiumicino. “Il nuovo regolamento comunale è stato pubblicato in data 5 marzo ed è entrato in vigore il 20 marzo, a seguito del termine di legge previsto, dopo un percorso articolato e atteso da anni, e necessita ora di una fase tecnica e amministrativa per la sua completa attuazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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