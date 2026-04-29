Tassa sui rifiuti approvato bando | agevolazioni per utenti con reddito basso

Il Comune di Fasano ha approvato un bando per le agevolazioni sulla Tassa sui Rifiuti (Tari) per il 2026, destinato alle utenze domestiche. La determinazione dirigenziale n. 961 del 16 aprile 2026 ha ufficializzato la possibilità di presentare domande per ottenere riduzioni sulla tassa, con particolare attenzione alle famiglie con redditi più bassi. Le modalità di accesso e i requisiti sono stati resi noti dall’amministrazione comunale.