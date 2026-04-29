Tassa sui rifiuti approvato bando | agevolazioni per utenti con reddito basso
Il Comune di Fasano ha approvato un bando per le agevolazioni sulla Tassa sui Rifiuti (Tari) per il 2026, destinato alle utenze domestiche. La determinazione dirigenziale n. 961 del 16 aprile 2026 ha ufficializzato la possibilità di presentare domande per ottenere riduzioni sulla tassa, con particolare attenzione alle famiglie con redditi più bassi. Le modalità di accesso e i requisiti sono stati resi noti dall’amministrazione comunale.
FASANO - Il Comune di Fasano comunica che, con determinazione dirigenziale n. 961 del 16042026, è stato approvato il bando per la richiesta di agevolazioni sulla Tassa sui Rifiuti (Tari) per l’anno 2026, rivolto alle utenze domestiche.Il provvedimento, emanato in conformità con il Regolamento.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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