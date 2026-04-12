Tassa sui rifiuti come esca Nuovi messaggi truffa | Non rispondete e non chiamate

Negli ultimi giorni sono stati segnalati nuovi messaggi truffa che avvisano di una presunta tassa sui rifiuti, con l’avvertimento di non rispondere e di non chiamare. Questi messaggi sono stati diffusi pochi giorni dopo che l’amministrazione comunale aveva inviato i conteggi ufficiali relativi alla tassa sui rifiuti. I malfattori continuano a utilizzare questa scusa per ingannare i cittadini, senza pause nelle loro attività fraudolente.

Non conosce pause l’attività dei malfattori. Questa volta a essere usata come esca è la tassa sui rifiuti, i cui conteggi sono stati inviati dall’amministrazione comunale venti giorni fa. La tecnica è quella, ormai abbondantemente sperimentata, di invitare la vittima a chiamare un numero telefonico, salvo poi trovarsi svuotato il deposito sul telefonino o altro di cui i truffatori sono riusciti a venire in possesso attraverso la telefonata che l’incauto utente ha effettuato. "Nei giorni scorsi sono stati segnalati al Comune di San Marcello Piteglio alcuni tentativi di truffa tramite Sms relativi a bollette comunali – scrive l’ente –. I...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tassa sui rifiuti come esca. Nuovi messaggi truffa: "Non rispondete e non chiamate" Falsi sms pagamento tassa rifiuti Tari, Hermes mette in guardia: "Attenzione ai messaggi truffa"È in corso una campagna di truffe via sms che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti (Tari). “Tari irregolare, ci contattati per evitare aggravamenti”: a Lodi la nuova truffa della tassa sui rifiutiLodi, 8 aprile 2026 – Scatta l’allerta truffe in città: stanno circolando in questi giorni falsi messaggi relativi alla TARI, la tassa sui rifiuti.