Decreto fiscale tassa sui pacchi extra Ue rinviata | tutte le misure del provvedimento approvato dal governo

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella giornata di venerdì 27 marzo un nuovo decreto fiscale durante una riunione a Palazzo Chigi. Tra le misure approvate, la tassa sui pacchi provenienti da paesi extra Ue è stata rinviata. Il provvedimento prevede anche altre disposizioni legate alla materia fiscale, che saranno successivamente dettagliate.

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto fiscale, approvato nella riunione di venerdì 27 marzo a Palazzo Chigi. Il provvedimento introduce una serie di misure volte a garantire la piena operatività della pubblica amministrazione e a sostenere le attività delle imprese. Il Consiglio dei ministri approva il decreto fiscale Tra i punti più rilevanti del decreto figurano il rinvio della tassa sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE e il rafforzamento degli incentivi agli investimenti tecnologici attraverso l’iperammortamento. Sul fronte delle spedizioni internazionali, il governo ha deciso di posticipare al 1° luglio l’entrata in vigore del contributo applicato ai pacchi di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Decreto fiscale, tassa sui pacchi extra Ue rinviata: tutte le misure del provvedimento approvato dal governo Articoli correlati Decreto fiscale 2026, stop alla tassa sui pacchi: tutte le nuove misure in arrivoIl governo Meloni punta sul decreto fiscale per ricompattarsi dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Rinviata al 1° luglio l’applicazione della tassa sui mini pacchi di provenienza extra UeLa fuga in avanti tutta italiana sul contributo applicato ai mini pacchi di provenienza extra Ue sembra destinata a fermarsi. Aggiornamenti e notizie su Decreto fiscale Temi più discussi: Consiglio dei ministri vara decreto su dividendi e tassa Ue sui pacchi; Decreto fiscale 2026, stop alla tassa sui pacchi: tutte le nuove misure in arrivo; Decreto fiscale in CDM: le novità in arrivo; Il governo approva il decreto fiscale: rinviata la tassa da due euro sui pacchi extra Ue. Ecco tutte le novità. Governo cancella tassa sui pacchi e riscrive il decreto fiscaleDecreto fiscale 2026: cosa cambia per imprese e consumatori Il governo Meloni prepara per il 26 marzo 2026 un nuovo decreto fiscale per rilanciare l’a ... assodigitale.it Decreto fiscale 2026, stop alla tassa sui pacchi: tutte le nuove misure in arrivoIl decreto fiscale 2026 vicino alla firma: stop alla tassa sui pacchi, iperammortamento esteso e nuove regole su Iva. Nulla per i carburanti ... quifinanza.it Decreto fiscale, ok del cdm: rinviata la tassa da due euro sui pacchi extra Ue x.com Il Cdm ha discusso e dato l'ok alla bozza di decreto fiscale. Al suo interno diverse misure tra cui il rinvio a luglio della tassa sui pacchi di piccole dimensioni spediti da Paesi extra Ue. Cancellata anche la stretta sui dividendi della manovra con effetto retroattivo - facebook.com facebook