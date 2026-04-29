Targhe storiche quota 4.000 raggiunta in due anni

In due anni, il numero di targhe storiche rilasciate in Italia ha superato le 4.000 unità, evidenziando un incremento significativo nel settore dei veicoli d’epoca. La crescita rappresenta un dato rilevante per il mercato e le regolamentazioni legate alla certificazione dei veicoli storici. La produzione di targhe storiche si conferma come un settore in espansione, con una domanda che continua a crescere nel tempo.

(Adnkronos) – Il traguardo delle targhe storiche prodotte in Italia segna un passaggio significativo per il settore dei veicoli d’epoca. In due anni, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha raggiunto quota 4.000 unità, un risultato che testimonia la crescente attenzione verso la valorizzazione del patrimonio motoristico nazionale. Il dato non è solo numerico, ma rappresenta un indicatore concreto di come l’iniziativa, avviata alla fine del 2023, abbia trovato riscontro tra collezionisti e appassionati. La prima targa storica è stata rilasciata nel febbraio 2024, dando avvio a un percorso che oggi si consolida grazie a una domanda in aumento e a procedure progressivamente migliorate.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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