targhe storiche finalmente un ritorno al passato

Le targhe storiche tornano a essere al centro dell’attenzione con un nuovo passo nel processo di valorizzazione del collezionismo automobilistico storico italiano. Dopo un periodo di discussioni e proposte, si avvia un percorso che mira a riconoscere ufficialmente le targhe d’epoca, segnando un ritorno alle tradizioni di un passato che si desidera preservare.

Il processo di valorizzazione del collezionismo automobilistico storico italiano compie un nuovo importante passo avanti (o forse sarebbe più opportuno dire in dietro. nel tempo). È finalmente possibile recuperare e riprodurre fedelmente le targhe storiche dei veicoli immatricolati dal 1931; quelle per intenderci con la sigla della provincia in bella mostra e che da sempre hanno fomentato acerrimi campanilismi e sfottò. Questa nuova importante fase si salda alla precedente quando tale possibilità era concessa ai soli veicoli immatricolati dal 1952 in poi. Tale risultato si è concretizzato grazie alla ormai consolidata collaborazione tra il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

