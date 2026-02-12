Auto storiche via libera alle riproduzioni originali delle targhe dal 1931

Le autorità hanno deciso di permettere la riproduzione delle targhe originali dal 1931 per le auto storiche. Ora chi possiede veicoli d’epoca può ottenere targhe che rispecchiano quelle di un tempo senza dover ricorrere a pezzi moderni. Questa scelta arriva dopo anni di richieste da parte di appassionati e collezionisti, che volevano preservare l’autenticità dei loro veicoli. La decisione mira a tutelare il patrimonio automobilistico e a facilitare il lavoro delle autoscuole e dei restauratori.

Una targa non è solo un numero. È un segno del tempo, un dettaglio che racconta la storia di un'automobile o di un motociclo prima ancora della carrozzeria o del rombo del motore. Ed è proprio da qui che passa una delle novità più significative degli ultimi anni per il motorismo storico italiano: il via libera alla riproduzione fedele delle targhe originali dei veicoli immatricolati a partire dal 1931. Una svolta attesa e finalmente operativa grazie alla circolare n. 33941 del 20 novembre 2025, presentata ufficialmente l'11 febbraio 2026 a Roma presso l' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

